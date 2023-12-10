Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Возможный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. Нужны перемены»

«Я просто не вижу ничего хорошего для «Манчестер Юнайтед» на данный момент. Вылет из Кубка, возможный вылет из Лиги чемпионов, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, шокирующие выступления, ссоры тренера с игроками, отсутствие индивидуальности на поле, плохая селекция.