НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Президент " Урала", а вы сериал-то смотрели?!  Я посмотрела.  И скажу - правды там о временах с 70-х по 90-е включите...Президент «Урала»...
  • Аким Воземчук
    При Слуцком люди стали путать  ЛДПР с ЛГБТ .Ну думать никому не запрещено ,так в чем проблема Леонид???Леонид Слуцкий: «...
  • КУАТ
    Разнообразные новости и цитаты.Группы Евро-2024 ...

Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Возможный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. Нужны перемены»

Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Возможный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. Нужны перемены»

«Я просто не вижу ничего хорошего для «Манчестер Юнайтед» на данный момент. Вылет из Кубка, возможный вылет из Лиги чемпионов, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, шокирующие выступления, ссоры тренера с игроками, отсутствие индивидуальности на поле, плохая селекция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх