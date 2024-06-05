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В Петербурге внесли изменения в генплан для создания туристического кластера

В Петербурге внесли изменения в генплан для создания туристического кластера

Для создания туристического кластера в Санкт-Петербурге уже внесены изменения в генплан города. Как отметил губернатор Александр Беглов в ходе ПМЭФ-2024, в настоящее время инвестор разрабатывает градостроительную документацию.

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