В иркутской Вересовке раньше срока установили стелу с названием посёлка

В посёлке Вересовка (Ленинский округ Иркутска) появилась новая стела с названием. Идею её установки предложили сами жители, и она победила в голосовании по программе «Народные инициативы» партии «Единая Россия».
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