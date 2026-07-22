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Иркутск Сегодня

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В иркутской Вересовке раньше срока установили стелу с названием посёлка

В посёлке Вересовка (Ленинский округ Иркутска) появилась новая стела с названием. Идею её установки предложили сами жители, и она победила в голосовании по программе «Народные инициативы» партии «Единая Россия».

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