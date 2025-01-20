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Выяснилось наконец, вредны ли продукты с ГМО

Выяснилось наконец, вредны ли продукты с ГМО

«Правду» раскрыли врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Как влияют продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) на здоровье человека? На этот вопрос ответили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».

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