Выяснилось наконец, вредны ли продукты с ГМО

«Правду» раскрыли врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Как влияют продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) на здоровье человека? На этот вопрос ответили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».