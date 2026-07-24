Джон Торторелла: «Я хотел остаться в «Вегасе», завершить начатое. После финала генменеджер сказал мне, что команду возглавит Крэйг. Я был разочарован»

Бывший главный тренер « Вегаса » Джон Торторелла прокомментировал свой уход из команды. 68-летний специалист возглавил «Голден Найтс» незадолго до завершения регулярного чемпионата и вывел клуб в финал Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (2-4 в серии).
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