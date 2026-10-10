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Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки

Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки

Город Алешки в Херсонской области находится в условиях "средневековой блокады". Так ситуацию в городе, созданную атаками ВСУ, охарактеризовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

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