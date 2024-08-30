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Спецсчёт, еда из ресторана и никаких соседей-рецидивистов: Как будет сидеть в СИЗО экс-заминистра Попов, рассказал силовик

Спецсчёт, еда из ресторана и никаких соседей-рецидивистов: Как будет сидеть в СИЗО экс-заминистра Попов, рассказал силовик

Экс-замглавы Минобороны Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами, заявил источник в правоохранительных органах.

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