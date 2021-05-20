Автомобиль украл, номер потерял: угонщик попался на оставленном в чужом дворе госномере

В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Ранее судимый мужчина угнал машину с целью выкупа, но, не получив от владельца денежного вознаграждения, бросил ее на улице.
Популярные статьи
- Для экспорта в два раза готовы увеличить производство меда пчеловоды Приморья
- Костромским десантникам, которые спасли троих несовершеннолетних детей из горящей квартиры, объявили благодарности и представят к ведомственным наградам
- Новое изменение пенсионного возраста 60/65 лет готовят для россиян с 1 июля
Свежие комментарии