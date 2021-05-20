Автомобиль украл, номер потерял: угонщик попался на оставленном в чужом дворе госномере

Автомобиль украл, номер потерял: угонщик попался на оставленном в чужом дворе госномере

В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Ранее судимый мужчина угнал машину с целью выкупа, но, не получив от владельца денежного вознаграждения, бросил ее на улице.

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