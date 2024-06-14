Камчатские артисты получили Боспорскую премию "Ника" за спектакль "Антигона"

В Крыму завершился XXVI Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны", где труппа Камчатского театра драмы и комедии получила премию "Боспорская Ника" за современное прочтение античной пьесы "Антигона".
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