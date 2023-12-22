Когда в начале 2024 года ожидается самый сильный геомагнитный шторм Алёна ЮрьеваНаступающий год начнется изменчивостью солнечной активности, обещая серию магнитных бурь, которые могут оказать влияние на здоровье и самочувствие людей.
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