Как пробивать корабли насквозь

Позади звуковой барьер – а впереди замаячила цель. «Пробьет корабль до самого днища»!Но что скрывается за восклицанием? Имеют ли значение собственные размеры и высокая скорость боеприпаса при попадании в корабль? Вашему вниманию – три примера из разных эпох.