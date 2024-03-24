Как пробивать корабли насквозь

Позади звуковой барьер – а впереди замаячила цель. «Пробьет корабль до самого днища»!Но что скрывается за восклицанием? Имеют ли значение собственные размеры и высокая скорость боеприпаса при попадании в корабль? Вашему вниманию – три примера из разных эпох.
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