Ассоциация по вопросам северных территорий признана нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской организации «Ассоциация по вопросам северных территорий»*, которая финансирует исследования и участвует в разработке новых методик по возвращению российских островов Итуруп, Кунашир и группы островов Малой Курильской гряды.