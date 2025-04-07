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Ассоциация по вопросам северных территорий признана нежелательной в РФ

Ассоциация по вопросам северных территорий признана нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской организации «Ассоциация по вопросам северных территорий»*, которая финансирует исследования и участвует в разработке новых методик по возвращению российских островов Итуруп, Кунашир и группы островов Малой Курильской гряды.

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