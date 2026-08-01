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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белал Мухаммад – об Усмане Нурмагомедове: «Просто зверь. Рано или поздно он должен встретиться с Царукяном»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад оценил уровень Усмана Нурмагомедова . «Усман просто зверь.

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