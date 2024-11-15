Суд оставил под домашним арестом водителя, насмерть сбившего студентку в Рубцовске

Мужчина был несогласен с решением суда 14 ноября в Алтайском краевом суде состоялось обжалование решения Рубцовского городского суда по мере пресечения для водителя BMW, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе.
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