В Кремле не в курсе описанных газетой Financial Times (FT) якобы предпринимавшихся США попыток каким-то образом разблокировать российские активы в Европе, взяв их под собственное управление.
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