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Навыки и личностные качества, необходимые успешному топ-менеджеру

Навыки и личностные качества, необходимые успешному топ-менеджеру

Навыки и личностные качества, необходимые успешному топ-менеджеру Тамара АрноИсследование, проведенное Бостонским университетом, доказало что организации с высококвалифицированными топ-менеджерами демонстрируют лучшие финансовые показатели, а стоимость их акций растет.

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