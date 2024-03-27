Навыки и личностные качества, необходимые успешному топ-менеджеру Тамара АрноИсследование, проведенное Бостонским университетом, доказало что организации с высококвалифицированными топ-менеджерами демонстрируют лучшие финансовые показатели, а стоимость их акций растет.
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