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Рязанские новости

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Крупный массовый пожар в частном секторе Рязани попал на видео

Крупный массовый пожар в частном секторе Рязани попал на видео

Видео с места страшного пожара прислали читатели «Рязанских новостей». Публикуем пугающие кадры.В ночь на 10 апреля на улице Быстрецкой, в районе дома 9 в Рязани вспыхнул масштабный пожар, охвативший не менее трех частных домов.

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