Крупный массовый пожар в частном секторе Рязани попал на видео

Видео с места страшного пожара прислали читатели «Рязанских новостей». Публикуем пугающие кадры.В ночь на 10 апреля на улице Быстрецкой, в районе дома 9 в Рязани вспыхнул масштабный пожар, охвативший не менее трех частных домов.