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Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться британцам

Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться британцам

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский обещает напасть на Крымский полуостров, чтобы заслужить доверие Великобритании.

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