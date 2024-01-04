Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский обещает напасть на Крымский полуостров, чтобы заслужить доверие Великобритании.
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