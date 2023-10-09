На Украине рассказали подробности угона Ми-8, в котором погиб бортмеханик из Барнаула

Штурман и бортмеханик до самого конца не догадывались, куда пилот направил вертолет Двое членов экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8 предпочли смерть предательству, рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
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