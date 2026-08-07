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Экс-директора Popcorn Books приговорили к четырем годам условно за экстремизм

Экс-директора Popcorn Books приговорили к четырем годам условно за экстремизм

Ему также запрещено заниматься издательским делом Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-директора издательства Дмитрия Протопопова виновным в организации деятельности экстремистской организации, сообщает "Коммерсантъ".

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