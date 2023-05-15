Неспешный разговор

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Двойная "истерическая воронка". Новая ловушка в нашем инфо-пространстве

Двойная "истерическая воронка". Новая ловушка в нашем инфо-пространстве

  ALG   Наблюдая за российскими — вполне патриотическими — ресурсами, каналами, а также различными чатами, где общаются люди, обсуждая текущие события, обнаружил существование ещё одной «зоны психической нестабильности» в нашем инфо-пространстве.

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