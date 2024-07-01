Вкусный, сытный и сочный салат «Охотничий»

Ингредиенты смотри в конце статьи! Первое что мне сегодня понадобится — это отварной картофель. Я отварила его в мундире и чтобы картофель не разваливался при варке, я его заливаю холодной водой, воду подсаливаем и готовность проверяю зубочисткой ( не ножом ).