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Марочко заявил, что ВСУ применяют кочующие огневые средства на Краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ применяют кочующие огневые средства на Краснолиманском направлении

Военные РФ зафиксировали активное применение кочующих огневых средств подразделениями Вооруженных сил Украины в районе Краснолиманского направления, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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