Марочко заявил, что ВСУ применяют кочующие огневые средства на Краснолиманском направлении

Военные РФ зафиксировали активное применение кочующих огневых средств подразделениями Вооруженных сил Украины в районе Краснолиманского направления, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
Военные РФ зафиксировали активное применение кочующих огневых средств подразделениями Вооруженных сил Украины в районе Краснолиманского направления, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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