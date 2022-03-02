Немцы бывают смелые и трусливые. Сандро Шварц остаётся с «Динамо»

В московском «Динамо» развеяли слухи о том, что Сандро Шварц может покинуть клуб. «В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.