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В Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца

В Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей города Торопца после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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