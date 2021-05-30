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Алексей Мельников: Юношеский максимализм мешал мне играть Первый концерт Чайковского

Имя пианиста Алексея Мельникова прочно ассоциируется с Международным конкурсом имени Чайковского. Получив звание лауреата этого состязания в 2019 году, музыкант стал значительно чаще выступать в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

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