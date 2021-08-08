ПЛАТОШКИН Н.Н. как ПРЕЗИДЕНТ РФ - прогноз

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПЛАТОШКИН Н.Н. как ПРЕЗИДЕНТ РФ - прогнозПлатошкин Николай Николаевич – будущий президент России Русский, 1965 года рождения, скоро ему будет 55 лет.Вернуться к статье11726НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ПроскуринЕресьNikolia VovchenkoБез сомнений,так...Только посмотрите на источник и как всё выполнено ...Йозеф бы очень сильно радовался ученикуСерж ПрологовПробный шар.Сергей ПолосовНе понял! Эт чё за "нафиг"? На кого расчитано?Александр Донигевич" ...расчитано .." на бунт, взрыв и бучу, ДА И НА МУТНУЮ ВОДУ.ААнатолийИ ещё на какого-то Александра, минусующего здесь все здравые комменты.Серж Прологовдля "...бунт, взрыв и бучу..." слишком сопливо.Серж ПрологовА ты помнишь: несколько лет назад, ну абсолютно в такой же тональности "Поклонскую в Перезиденты" лозунговали.ГусЕнаВсе начинается с малого....Серж ПрологовНу это ни такое уж и "малое": ели-ели отбились от этой хохлушки. Если бы она, в эйфории своей значимости, ни стала чушь нести, глядишь тупорылая совкосрань и накачала бы ее нам на шею.ГусЕнаВерно.Кайтэн КамикадзевКак на кого? На совкодрочеров и тунеядцев. Пальтошкин обещает им то о чём они в эротических фантазиях мечтают. Правда как он всё это делать будет не объясняет. Но этим дуремарам и не надо ничего объяснять, достаточно сказать "Всё отнимем и поделим! Колбаса снова будет подвапиисят!" и они любого мудака будут в жопу целовать и на руках носить. Что мы и наблюдаем.Серж ПрологовАбсолютно верно.СергейНовую Россию будут строить НОВЫЕ !! люди.. За Платошкина !!!Марина ПоддубскаяПлатошкин вместе с Козыревым Россию пиндосам продавал в 90-е. Так что он не новый, а старый крысёныш.GGarryТвой платошкин - американский агЭнт......за то ему пинка под жопу в МИДе и далиВладимир СергеевДОКАЖИ , чято Платошкин продавал ??? Не докажешь .. только свистеть будешь ЛОЗУНГАМИ .. ТРЕПЛО ..ИСИгорь СнетковОткуда такая информация?ИСИгорь СнетковОткуда такая информация?Андрей КотовНе требуйте от этих свинорылых дебилов невозможного... Они способны только разбрызгивать дерьмо на вентилятор.Кайтэн КамикадзевПерепись дебилов можно считать открытой. Первый пошёл.Кайтэн КамикадзевЯ два раза не повторяю, не повторяю.Сергей Полосовидиот...ИСИгорь СнетковА кто не пиз----л?Саша ЛитвиновЧто за бред какой педор это написал.ЯЯнаМаловероятно.Александр ДонигевичНЕ ДОПУСТИМО.Галина ПотапчикМожет он и хороший человек, но если его исходя из содержания статьи поддерживает весь мир, то пусть и баллотируется там!! А у нас его поддержат ли Россияне?! Это важнее всего мира!! А статья, это медвежья ему услуга!!!Тамара ФроловаЭто что шутка такая? Из дипломатов померли, пошел в президенты?Валерий ПашнинАвтор, извините меня, но Вы, по моему не совсем здоровы. "Весь мир Платошкина поддержит...". Вы этот мир перечислили, то есть мир, который выступает против нашей страны, который и мечтает только о том, чтобы наша Россия была бы быстрее разрушена. Поэтому Вы так яростно и открыто поддерживаете Платошкина? Ни когда этому не бывать. Не мечтайте и не грузите своим Платошкиным других.Вячеслав 5Как только автор намекнул на запад-это была его ошибка.политика сегодня требует осторожности у народа своё мнение.надо не забывать об этом всем.КатеринаКак сказать... западные и хохлятские страшилки тоже уже многих не цепляют.Boris MaxВы что этого недоумка.... горби 2 ? на хрен он нужен...Евгений РудаковПлатошкин намного лучший вариант, чем коммунисты, лдэперды, праведноороссы и особенно кто-то и едросов, разве только Шойгу или Лавров и то под вопросом.olga gordeeva (Кожемякина)Начинается дебильная примитивная пропаганда! Смешно и грустно!GGarryплатошкин президент??? это даже не смешно.......Ты там чем ширнулся, паренек??GGarryплатошкин президент??? это даже не смешно.......Ты там чем ширнулся, паренек??Nikolia VovchenkoТак это же "те",о ком Задорнов часто говорилАлександр Григоровэто что свежий анекдот с душкомСерж ПрологовНет это попытка повторить опыт с Поклонской. Кстати, что примечательно: Караулов отметил, что Никитос Михалков в очередной раз переобулся. Теперь он критикует Путина.Александр Григороввполне возможно а никита как был флюгером так им и осталсяСерж ПрологовКстати в Ю-Тьюбе активно муссируется тезис каких-то очень значительных событий, которые должны состоятся 10 августа. Там обещается что-то такое жутко кардинально катастрофическое, типо как "Земля налетит не небесную ось...".Александр Григоровнаверное опять трепотня в стиле гордонаСерж ПрологовДа хотелось бы чтобы было именно так, а ни по-другому. Кстати напрашиваются вопросы к Путину: "Почему..." и "Доколе?.."Александр Григорову меня один вопрос ...доколе всякая сволочь будет лить грязь на мою страну и открыто работать на западные службыСерж ПрологовВот, видишь... В прошлом веке один "хозяин земли русской" доигрался в "демократию": и самогО в подвале Ипатьевского дома шлепнули (только не понимаю дети чем виноваты?). Потом сто лет "разгрести" не могли... НЕ ХОЧЕТСЯ рецидива.Александр Григоровэто точно пожестче надо бы с плесенью чтоб она весь организм не отравилаСерж ПрологовВот именно.Кайтэн КамикадзевЯ тебе из одиннадцатого августа пишу, ничего не произошло. Ну дождик у нас ночью был и море штормило.Серж ПрологовЯ тоже не заметил ничего кошмарного... Хотя нет! Моя кошка кактус с подоконника сбросила (и не покололась же, шмакодявка), а я все пальцы исколол пытаясь голыми руками его на место поставить.Серж ПрологовСлушай, Кайт, а чё там правду бают, что Кольский мост обрушился?Кайтэн КамикадзевНе слышал. Я вообще-то в Сочи сейчас. Позвоню друзьям узнаю и сообщу.Серж Прологовок.Кайтэн КамикадзевСозвонился. Старый мост через Тулому (Кольский) уже года два как закрыт на реконструкцию и реставрацию. Но стоит целёхонький. Он же старый как окаменевшее дерьмо мамонта. Его после войны в счёт репараций в Германии разобрали, привезли к нам и тут установили. Ему через десять годиков сто лет будет.вера курьянова (гончарова)Свободу Н.Н. Платошкину, его убрали потому, что они его боятся и боятся потерять свои кресла, но, друзья, умных людей в стране много, но их вот так же убирают любыми способами.Александр ДонигевичЧУШЬ.ГусЕнаНачнем борьбу с твоих детей?Серж ПрологовИ тебе охота ввязываться в перебранку с юродивым чмом?Кайтэн КамикадзевСва-бо-ду па-пу-га-ям! Кто этого полудурочного клоуна боится?Серж ПрологовИ ты, вправду, считаешь себя умной? Это "писец" какой-то!ИСИгорь СнетковЛичность сильная.Но каким он будет если станет президентом,знак вопроса?ГусЕнаГде личность?Кайтэн КамикадзевКак пиздабол-задушевник может он и силён. На этом сила заканчивается. Балабол, предатель и чмошник из команды Андрейки Козырева, ныне флоридского пенсионера.Александр ДонигевичПлатошкину СВОЮ страну НЕОБХОДИМО ИЗУЧАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО....Nikolia VovchenkoПрежде всего данному персонажу определиться как называется "его страна"...Судя по его делам ,то даже начинается не на "р"Евгений МангушСтатья довольно дурацкая. 1. Он давно осужден условно и на свободе. Но, что интересно, после суда интерес к нему как-то пропал. 2. Я не знаю за все перечисленные страны, но Штаты устроил бы только новый Ельцин. А это значит, что большую часть перечисленных стран Платошкин вряд ли бы устроил. Я ничего против Платошкина не имею, но очень хорошо знаю гниль политики и политиков.Да и не даст этот российский бомонд даже близко подойти ему к престолу.ААнатолийТот , кто писал эту статью - похвалу Платошкину, плохо владеет вопросом. Например, Платошкин и доктор наук и зав. кафедрой, но почему-то доцент. Почему в таком случае не профессор? Если автор хотел услугу оказать Платошкину, то это ему не удалось. Наоборот, вопросы появились у посетителей сайта. Неприятные для Платошкина. Например, почему с МИДа перешёл на работу в ВУЗ. И перешёл ли. Говорят с МИДа удалили. Что Платошкин делал в МИДе во время Козырева? Писал монографии? Сколько у него монографий? И не связан ли уход Платошкина с МИД с зачисткой МИДа после Козырева? И зачем Николай так сразу в президенты прыгает. Ну, хотя бы в Думу для начала. А то Ксюшу чем-то напоминает. Ну, та хотя бы артистка-журналистка, тоже когда-то докторскую приносила в институт. Правда название докторской не могла вспомнить, когда рекомендованный оппонент спросил её об этом. А Николай Платошкин ведь не ксюша. Человек серьёзный. Так что с ним надо поосторожней. Появится очередной Боря. Ну не пьяный, так перестроечный. А нам это надо?Владимир Сергеев**А что делал Платошкин во времена Козырева** **Платошкин вместе с Козыревым сдавали Россию** - только люди враждебные Платошкину специально задают такие вопросы. ибо прекрасно всем кто мало мальски интересовался его биографией известна биография Платошкина .. Эти вопросы явно провокационныеГусЕнаНу так опровергай.Серж ПрологовИ ты туда же? Окстись! "Дискутировать" с идиотами...ВПвалентина ПунашеваСтранная статья. Неизвестная личность из США Ботов рекомендует Платошкина. Не нВладимир Негодану кому вы верите ? Платошкин за новый и справедливый мир , за новый социализм ..... ну какие к черту у него в друзьях америка с англией с их вольными каменьщиками !Сергей ПолосовУ меня тоже промелькнула параллель: "Ботов = БОТ (от слова роБОТ)", да еще и из США... Уж не подачка дли это для истерик: "Поганая Пиндосрань специально хвалит хорошего Платошкинда, чтобы дискредитировать его в глазах российской общественности! Раз пиндосы стремятся его опорочить, значь ПРАВИЛЬНЫЙ чувак, даёшь его в Президенты!".ВПвалентина ПунашеваНе нужен нам Платошкин. Ставленников сша нам не нужно. И ,вообще, он темная лошадка. Второго Ельцина нам не надо.Надежда НовопашинаИзбави, Боже! Отнеси! И в страшном сне такое не приснится! Это уж вообще без головы надо быть, чтобы за такого не то что проголосовать, а даже предложить!VBvaleri bolgovПридурок хвалит придурка. Если из пиндостана такие отзывы, значить этот мусор России не нужен.ВФВладимир ФедоровАффтор этого «анализа»-ты кхто? Чудо в перьях. Тебе не хватает хайпу? Или ты просто дурак? Не терпится повоевать? Так имей ввиду, что, как начнете, так и закончите. Дебилы!!!Валерий ЕмельяновЧто Платошкин,что Собчак ,что Явлинский и т.д.Всем хочется бунта против Путина.Всяпрограмма этих придурков строится на борьбе с ним.,а не наулучшении жизни России. Перхоть а не кандидаты.Владимир СергеевНу ты бы хоть поинтересовался программой того же Платошкина ... , О Боже ... надо же так свистеть ..ААнатолийСергеев, Вы поинтересовались почему он поражён в правах? Вот я с осторожностью отношусь к Платошкину. Даже с подозрением. Объясню почему. Уж очень он быстрое счастье нам обещает. Как Ленин. И партию выбрал КПРФ. Которая знает, как нас быстро осчастливить. Вот КПСС не смогла быстро и исчезла. А вот КПРФ сможет с президентом Платошкиным. И Зюганов уверенно заявляет, что это так! И ещё. Программу КПРФ прочитал. Полный набор того, что уже было. Ну не может Зюганов включить нужную передачу. Бубнит одно и то же. Платошкин вторит ему. Ясно просматривается только одно - дикое желание убрать Путина. А вот это желающим и не удастся. Люди ведь видят, что делает Путин. А платошкины только обещают. А обещать - не жениться. Так в народе говорят. КПСС тоже обещала, обещала. Такие кадры вырастила, что ну её на хрен. Не так, что ли? У вас, свистунов за платошкиных, спрашиваю.Серж ПрологовТут еще одно. У ПлатошкинДа "своих" кадров нет. Он может расчитывать ТОЛЬКО на зюгандосрань. Но и у зюгандосрани кадров, способных решать проблемы ТОЖЕ НЕТ (он в 2000-2004 годах разогнал их всех). ВСЁ! приплыли... Можно орать сколько угодно: "Даёшь!", от этого ничего не изменится.Владимир СергеевАНАТОЛИЙ .... Я в отличие от Вас прекрасно осведомлен , потому что внимательно отслеживал весь судебный процесс Над Платошкиным .. Полная ЛАЖА .. Хотя бы взять приговор .. Арбузова зачитывала его ДВА часа... Чего там только нет ... И Ничего по сути Явно провокация затеянная Властью дабы избежать прихода в Думу популярного политика.Про партию .. А Вы какую сейчас партию бы Выбрали ЕР??? Я НЕТ ... и единственный кто может противостоять ЕР - только КПРФ остальные - спойлеры .. созданные для того , чтобы отобрать голоса у КПРФ ..Насчет Бубнит ... Вы хотя бы РАЗ слушали его??? НЕТ конечно .. Все ваши крики - от пропаганды - какой мол херовый Платошкин .. .. Обещания??? А Хе хе ... Это Ваши кумиры уже двадцать лет обещают .. а этот Платошкин еще у Власти то не был ... так его с перепугу сразу закрыли .. Про кадры ... А сейчас в Правительстве Кадры насколько они ГРАМОТНЫ ... Тот же Мантуров Министр Промышленности имеет образование Социолога и никогда ранее не работал именно в промышленности ... Любого возьми .. НИКТО не имеет опыта работы в сфере которой руководят .. Тот же Кудрин двадцать лет тащил Экономику ,, ан нет сейчас вякает УСЁ Кранты нам ежели не сменим курс.. так , что уж кто бы свистел , батенька.. По поводу кадров у Платошкина и КПРФ .. НЕ переживайте у них ЕСТЬ КАДРЫ с Огромным опытом в отличие от ВАШИХ в Правительстве .. и отсвечивать их , чтобы потом как Платошкина их позакрывали ??? только идиот может рекламировать это. Так Вы Анатолий и есть СВИСТУНЫ Услышавшие звон да не знающие где он ... Кроме как от пропагандонов..ААнатолийВладимир, я изложил свои СОМНЕНИЯ в Платошкине. Не более. Вы меня обвиняете в чём-то. Заявляете, что кадры у Зюганова есть. Что нынешние кадры, типа Мантурова, никуда не годятся. Я согласен, к тому он ещё вроде имеет гражданство второе. Может быть и так. Но вот обвинять меня в том, что я ИХ пропагандист не надо. И заявление Ваше, что кадры у Зю есть голословные. Вот Вы прямо грудью на амбразуру бросаетесь. А ведь к Зюганову много вопросов ещё со времён "Анти -Зюгинг" Гарифуллиной накопилось. И ещё. Ведь у КПСС была и власть и шанс остаться у власти. Что не так пошло? А программа Зю это программа КПСС. Опять строить коммунизм для властителей из Кремля? Так мы это видели уже. Или что-то новое Вы увидели в КПРФ. Может ей переименоваться тогда надо?Владимир Сергеев**Ведь у КПСС был ШАНС остаться у Власти **Это когда был ?? КПРФ в Госдуме самое количество голосов имел в 96-2000г.г.- 125 человек... Это 345?? что имеет теперь ЕР и принимает Законы единолично ??? В 99году КПРФ обьединив оппозиционные партии обьявил ИМПИЧМЕНТ Ельцину ... НО тут подставил всех жириновский заставив свою партию отказаться от голосования и поддержать Ельцина ... Сейчас он на каждом углу орет ... Ельцин бяка... а сам сука, подставил всю оппозицию и спас его .. Опять же по выборам в 96-м ...ходит легенда подброшенная медведевым в 2011 году на встрече его с музыкантами. Где он заявил что мол Зюганов отказался от победы ... Как же на самом деле было ??? - в первом туре Зюганов набрал36голосов Ельцин 34... Ноздря в ноздрю шли ... А вот во втором туре опять та же проститутка жириновский отдал свои 5% Ельцину ... второй предатель Лебедь , у него было 10% голосов тоже отдал Ельцину за пост председателя совбеза.. Вот и получили во втором туре Ельцин 52% Зюганов остался при своих.... Вы конечно можете верить медведеву.. Вопросов к Зюганову сейчас накопилось ОЧЕНЬ много , да и партию ПОРА обновлять в первую очередь руководство ... Но сегодня надо в первую очередь выиграть Выборы поэтому надо сплотиться а не обвинять друг друга ... уже после выборов будем разбираться ... Зюганов обещал уйти в отставку... уже пора .. Да и партия должна быть боевитой шла в народ ... именно поэтому Платошкин и обьединяется с КПРФ вводит свой ДЗНС в кандидаты от КПРФ .. потому что хочет этого обновления и придать новые силы этой Партии.ААнатолийЯ написал ......У КПСС был шанс остаться у власти.....Владимир СергеевВсем известно , что Платошкин на 10 лет поражен в Правах по лживому приговору.. Так что о каком президентстве можно говорить ??? Он может выдвинуться в президенты ТОЛЬКО после отмены приговора... а ЭТА Власть Никогда не отменит его , ибо прекрасно понимает чем все закончится.. Так что чё дергать то его ???ГусЕнаНу тае и Слава Богу.Серж ПрологовТут следовало бы спросить: "А почему "по ЛЖИВОМУ приговору"?Владимир Сергееви еще .. фото Платошкина на фоне памятника Солдату Освободителю .. А ведь именно Платошкин восстановил этот памятник , в то время как он уже был полуразрушен , нашей Власти он был НЕ интересен , а именно Платошкин обратился к Властям ФРГ и к их народу , чтобы спасти памятник ... и он был Восстановлен силами тех же Немцев. Это к тому - Что сделал ПлатошкинГусЕнаДешевый пиарВладимир СергеевНу вот видишь ... а ты говоришь опровергай Хе Хе .. Да для таких как ты любые опровержения в вода в песок .. ... Вам лишь бы Ваше НЕ ТРОНУЛИ ... Не переживай Анька... тебя не тронут и твоего мужа Ахитектора , если он Хороший Архитектор ..ГусЕнаНескажиии. Кукушныревы прибегут первые грабить. И к тебе прибегут. Не отсидишься в Немеции. Проходили уже.ГусЕнаПолагаешь, это повод стать Президентом? Путин ветеранов одарил так, что им на три поколения хватит. Только он на этом фоне не фотоется...Серж ПрологовТак, а где фота-то?Владимир СергеевОдарил ??? Ветеранов ??? Ну не свисти Анька.. В Казахстане ветеранам на день победы дали 100 тыс руб( на нашиденьги) . В нищей Киргизии по 40 тыс ... У нас же меньше всех по 10 тыс..НЕ СМЕШНО ... было бы ...еслибне было так грустно ..ААнатолийВладимир, Вы верите в то, что некий Платошкин подсуетился и памятник восстановили? Сколько Вам лет, не в обиду спрошено. Просто мне легче будет Вас понять. Больше доверять. Ведь здесь совсем зелёные такое пишут, что потерянного времени на них жаль.Владимир СергеевА Вы к первоисточникам обратитесь в частности к немецкой прессе тех лет Сделайте запрос в мэрию Берлина.... если не верите .. Как Платошкин договаривался с Бундесвером , чтобы они восстановили памятник который уже разваливался на глазах ... как он нашел документы и доказал , что это исторический случай спасение девочки был на самом деле. Потому что немцы не верили в это Кроме того Платошкин отстоял в Берлинской Мэрии переименование Площади Берзарина в площадь Латышскую ... Проводил опрос населения по поводу переименования разговаривал с жителями этого района .. в результате название - площадь Берзарина СОХРАНИЛИ .. до сих пор ... А Вы обратитесь в РПЦ и поинтересуйтесь - КАК Платошкин помогал вернуть Храмы под лоно РПЦ ранее национализированные Гитлером.. Вы обратитесь в МИД и спросите .. Правда ли Платошкин отказался вывезти Хонекера из Аргентины , чтобы отдать его потом под суд в ФРГ ( совершить подлость ) .. Спросите кто это сделал и по чьему указанию ... Вы сами поинтересуйтесь ... А верить это к Богу..ААнатолийВладимир, Вы хотите сказать, что всё это проделали? Или Вам это слили перед выборами, те кто об этом мог что-то знать и чуть-чуть приукрасить. И вырисовывается неутомимый боец за народ, за Россию. Быдло схавает. За что его осудили, расскажите.Владимир СергеевАнатолий ... то что я написал мне было известно еще три года назад .. За что осудили ...?? Ну суть такова 26 -го мая прошлого года следком заказал экспертизу роликов Платошкина на Эсктремизм ... мол он там призывает грубо говоря браться за вилы .. Кстати тут в Инете гулял 15-и секундный ролик со словами мол народ возьмется типа за вилы ...( слова вырезаны из контекста) Ну и Эксперт 30-го мая выдал Заключение -Никакого экстремизма в ролике НЕ БЫЛО .. Однако несмотря на это они принимают решение об аресте Платошкина , что и сделали 4-го июня прошлого года ... за весь года домашнего ареста не было НИ одного Допроса, кроме как беседа сразу после ареста.. ... Изучались ВСЕ Ролики на предмет Экстремизма ... ВСЕ Эксперты с обеих сторон подтвердили НЕ БЫЛО ... однако обвинение все равно сочинили .. типа что он ДУМАЛ призвать... НЕТ События преступления , а значит и Состава его Элементарная логика всех следаков ... но эти НЕТ решили все равно посадят .. вот и Арбузова за один день хотела прогнать дело ... Были допрошены 4-е свидетеля со стороны обвинения из 16-и ... и все четверо показали Солидарность с Платошкиным ... НЕ было ничего такого ... судья далее отказалась от допроса и перешла к прению сторон ( ибо все в пользу обвиняемого) Заседание длилось двенадцать часов в результате Адвоката Платошкин господина Обозова увезли на скоро упал без сознания ... а через час и Платошкину вызвали скорую резко выросло давление. .. Однако Арбузова ( судья) продолжала заседание.. На втором заседании прения сторон продолжились. Буквально два часа и все Судья удалилась на приговор ... на следующий день зачитывала его ДВА ЧАСА ... ( Для интереса посмотрите ... чё ему вменялось .. ) Прокурор просил шесть лет колонии , дали пять лет условно .. ( видите ли пожалели ) хотя вина так и не была доказана да и сам суд сплошной ФАРС .. Сейчас говорите рекламу делает себе ??? На кой она ему ??? коли он на 10 лет поражен в ПРАВАХ .. ... Почему его так ненавидит Власть .??? Да потому что говорит НЕ боится в отличие от большинства наших политиков работающих на рекламуААнатолийВладимир, я внимательно прочитал биографию Платошкина. И меня заинтересовала его научная деятельность. Я имею отношение к этой деятельности , имею научные печатные работы, так что могу судить о такой деятельности. Ну, так вот - Платошкин в период с 2004 по 2018 год написал и опубликовал 788 513 страниц одних только монографий. Это только написать надо 154 печатные (рукописных в 24 раза больше) страниц. Причём в этот период в основном он работал в должности завкафедрой Гуманитарного университета, в звании доцента. А я хорошо знаю, что такое "завкафедрой". Кстати, почему ему , доктору наук, не присваивали звание профессора. Тоже не понятно. Как Вы думаете, это действительно монографии? Если да, то я не могу представить, как работал этот золотой медалист. Ну, так торчат уши какого-то пиара! Вы можете мне ответить на этот вопрос. Если Вы не можете по существу, то и не отвечайте.Комментировать
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