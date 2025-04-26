Успеть до 30 апреля: ключевые шаги Зеленского и Запада для судьбы Украины Ирэн ОрлонскаяПолитолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов анализирует текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине.