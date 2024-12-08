Издержки новогодних праздников: как январь ударит по кошельку россиян Ольга ВайленкоС приближением новогодних праздников многие россияне начинают задумываться не только о подарках и праздничном столе, но и о финансовых аспектах, связанных с длинными январскими каникулами.