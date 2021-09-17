Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Возрождается сельское хозяйство России, угробленное за 70 лет совдепии. Россия опять становится Великой Державой!!!!,...Темпы уборочных с...
  • Сергей Федосеев
    дааа... народную мудрость ещё никто не может опровергнуть... а ты - тем более... - не утешай себя своим словоблудием,...Игорь Руденя сооб...
  • Валерий Алексеев
    Мастурбируй дальше. От себя и с пренебрежением. Ручки сначала помой.Игорь Руденя сооб...

Западнодвинские автоинспекторы провели мероприятие «Азбука безопасности»

Западнодвинские автоинспекторы провели мероприятие «Азбука безопасности»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции г. Западная Двина для дошкольников средней и старшей групп детского сада «Валдай» пгт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх