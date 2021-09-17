Западнодвинские автоинспекторы провели мероприятие «Азбука безопасности»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции г. Западная Двина для дошкольников средней и старшей групп детского сада «Валдай» пгт.
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