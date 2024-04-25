МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
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Собянин: На западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Собянин: На западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Мэр рассказал, как преобразятся общественные пространства на западе Москвы  Власти Москвы продолжают работать над улучшением общественных пространств, чтобы сделать город более комфортным для жизни многих жителей.

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