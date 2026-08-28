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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чиризано об «Онегине» в ритм-танце: «Очень важно продвигать нашу культуру, литературу, фильмы. Русский человек расскажет про это лучше всего»

Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о своих новых программах.

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