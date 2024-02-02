Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Транзит через Красное море продолжает сокращаться

Транзит через Красное море еще больше сократился во второй половине января. Объем перевозок через Суэцкий канал снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первые четыре недели года, в то время как объем транзита через мыс «Добрая надежда» в обход Красного моря вырос на 60%, следует из данных платформы PortWatch МВФ.

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