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Новак Джокович: «У меня много радостей за пределами корта. Но моя миссия в профессиональном теннисе еще не выполнена»

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал об источниках мотивации. «Всегда нужно находить мотивацию, что-то, что тебя двигает, вдохновляет, заставляет вставать по утрам и стараться быть лучше.

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