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Битва за брокколи: почему дети ненавидят овощи и как их перехитрить

Битва за брокколи: почему дети ненавидят овощи и как их перехитрить

Многие родители переживают, что дети едят овощи без охоты или вовсе отказываются от них. При этом овощи дают организму клетчатку, витамины и микроэлементы, которые поддерживают рост и защитные силы ребенка.

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