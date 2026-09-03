Битва за брокколи: почему дети ненавидят овощи и как их перехитрить

Многие родители переживают, что дети едят овощи без охоты или вовсе отказываются от них. При этом овощи дают организму клетчатку, витамины и микроэлементы, которые поддерживают рост и защитные силы ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым