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Приезжий рассказал прохожей девушке, на чем он хотел бы её вертеть, но тут подоспели русские мужчины

Приезжий рассказал прохожей девушке, на чем он хотел бы её вертеть, но тут подоспели русские мужчины

# Чернильница   Безумно жаль, что об историях подобной этой мы с каждым днём слышим все чаще и они становятся уже какой-то обыденностью.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Эта община типа успокоить русский народ. На самом деле год от года хуже и хуже. Кишлаки и аулы перебираются в Россию, только почему я должен содержать эту прожорливую ораву? И вообще хочется наконец понять-наш Гарант прислушивается к мнению своего народа, или...
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58 мин.
Валентина Литвяк
А кроме Гаранта нет других защитников ? Куда сморят губернаторы, главы районов и далее по списку?  Похоже у них нет времени, по уши завязли во взятках, гребут ртом и жопой  как в последний день. Ими не Гарант, а диаспоры управляют.
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30 мин.
Дмитрий Бакланов
Иду мимо школы, там детки в никабах. Пригляделся - русские парни. Спросил - а в чем это вы? А это оказывается обмундирование бойцов с СВО. Вот такие никабы у нас...
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5 мин.

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