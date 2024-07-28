Приезжий рассказал прохожей девушке, на чем он хотел бы её вертеть, но тут подоспели русские мужчины

вд валерий двойнишников Эта община типа успокоить русский народ. На самом деле год от года хуже и хуже. Кишлаки и аулы перебираются в Россию, только почему я должен содержать эту прожорливую ораву? И вообще хочется наконец понять-наш Гарант прислушивается к мнению своего народа, или...

Валентина Литвяк А кроме Гаранта нет других защитников ? Куда сморят губернаторы, главы районов и далее по списку? Похоже у них нет времени, по уши завязли во взятках, гребут ртом и жопой как в последний день. Ими не Гарант, а диаспоры управляют.