# Чернильница Безумно жаль, что об историях подобной этой мы с каждым днём слышим все чаще и они становятся уже какой-то обыденностью.
Приезжий рассказал прохожей девушке, на чем он хотел бы её вертеть, но тут подоспели русские мужчины
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Эта община типа успокоить русский народ. На самом деле год от года хуже и хуже. Кишлаки и аулы перебираются в Россию, только почему я должен содержать эту прожорливую ораву? И вообще хочется наконец понять-наш Гарант прислушивается к мнению своего народа, или...
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58 мин.
Валентина Литвяк
А кроме Гаранта нет других защитников ? Куда сморят губернаторы, главы районов и далее по списку? Похоже у них нет времени, по уши завязли во взятках, гребут ртом и жопой как в последний день. Ими не Гарант, а диаспоры управляют.
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30 мин.
Дмитрий Бакланов
Иду мимо школы, там детки в никабах. Пригляделся - русские парни. Спросил - а в чем это вы? А это оказывается обмундирование бойцов с СВО. Вот такие никабы у нас...
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5 мин.
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