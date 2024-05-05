Кедровую аллею в память о погибших военкорах высадили в Москве

В Парке имени Артема Боровика в Москве высадили аллею из 33 сибирских кедров в память о военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, в том числе в ходе спецоперации.
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