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Кедровую аллею в память о погибших военкорах высадили в Москве

В Парке имени Артема Боровика в Москве высадили аллею из 33 сибирских кедров в память о военкорах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, в том числе в ходе спецоперации.

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