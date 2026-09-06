📚Первоклассников в Крыму освободили от домашних заданий Министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик рассказала, что такое решение принято в соответствии с санитарными правилами.
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