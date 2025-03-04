Владимир Якушев: Форумы муниципальных депутатов «Единой России» - это прямой диалог, который помогает донастроить работу всей партийной инфраструктуры

Секретарь Генсовета на форуме в Хабаровске подчеркнул, что такие мероприятия, как Год первичных отделений и Год муниципального депутата, дают партии возможность поднять проблематику и найти решения местных вопросов Работа с муниципальными депутатами от партии – прямое продолжение работы с первичными отделениями.