Онищенко: остановка финансирования изучения вирусов противоречит интересам США

Решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование из средств госбюджета исследований потенциально опасных вирусов по типу COVID-19 является неправильным и противоречит интересам американцев.
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