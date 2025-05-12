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Онищенко: остановка финансирования изучения вирусов противоречит интересам США

Онищенко: остановка финансирования изучения вирусов противоречит интересам США

Решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование из средств госбюджета исследований потенциально опасных вирусов по типу COVID-19 является неправильным и противоречит интересам американцев.

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