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Аргументы недели

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Дрозденко назвал главные вызовы для промышленности Ленобласти

Дрозденко назвал главные вызовы для промышленности Ленобласти

Главными вызовами для промышленности Ленинградской области стали кадровый дефицит, падение потребления, перестройка рынков сбыта и снижение темпов производства.

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