ЕС обеспокоился влиянием криптополитики США на финансовую стабильность

Министры финансов Европейского союза (ЕС) выразили обеспокоенность тем, что новая политика США, направленная на поддержку криптовалют, может повлиять на финансовую стабильность Европы и ослабить роль евро.
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