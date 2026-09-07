Sobakaru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sobakaru

19 подписчиков

Премьера! «Безутешные песни на каждый день» Настасьи Хрущевой исполнят впервые на Новой сцене Александринского театра

Премьера! «Безутешные песни на каждый день» Настасьи Хрущевой исполнят впервые на Новой сцене Александринского театра

Дуэт Евгении Марковой и Владимира Кирасирова выступит с музыкальной программой «Новый календарь» о времени и условности измерений 19 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым