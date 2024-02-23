Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы чудом спаслись на багги от FPV-дрона ВСУ в Авдеевке Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги ушли от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).