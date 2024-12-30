В смоленском саду «Блонье» нарядили скульптуру Оленя

29 декабря смоляне продолжили милую новогоднюю традицию и украсили скульптуру Оленя в саду «Блонье». Жители Смоленска собрались вместе в последнее воскресенье уходящего года, чтобы нарядить Оленя, поводить хоровод вокруг скульптуры и попить горячего чая из настоящего самовара со сладостями! 🔥 Срочная новость: Что предсказал Мессинг на 2025 год «Замечательная идея, ставшая традицией, принадлежит экскурсоводам Михаилу и Ольге Ефимкиным, и уже какой год объединяет десятки смолян», - отметили в мэрии Смоленска.