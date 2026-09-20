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Россиядә Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 55 проценттан арткан

20 сентябрьдә Мәскәү вакыты белән 18:20 сәгатькә Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлавында катнашучылар саны 55,08 процентка җиткән.

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