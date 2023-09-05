Пансион на Поликарпова вошел в десятку лучших школ Москвы по результатам ЕГЭ

По итогам Единого государственного экзамена 2023 года составлен рейтинг школ Москвы по баллам ЕГЭ (Рейтинг школ Москвы по баллам ЕГЭ-2023 ), в котором Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ занял 8 место в списке более 500 школ столицы.