Хорошёвка

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Пансион на Поликарпова вошел в десятку лучших школ Москвы по результатам ЕГЭ

По итогам Единого государственного экзамена 2023 года составлен рейтинг школ Москвы по баллам ЕГЭ (Рейтинг школ Москвы по баллам ЕГЭ-2023 ), в котором Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ занял 8 место в списке более 500 школ столицы.

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