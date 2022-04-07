Происшествия

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В Юрге Кемеровской области сотрудники полиции продолжают проводить встречи в трудовых коллективах по профилактике мошенничеств

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дистанционных мошенничеств.

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