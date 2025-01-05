❗️⚡️Курское операционное направление: на текущий момент достичь значительного продвижения в направлении Большого Солдатского противнику не удалось.
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❗️⚡️Курское операционное направление: на текущий момент достичь значительного продвижения в направлении Большого Солдатского противнику не удалось.