Тысячи сельских домохозяйств получили корма для животных

В селе Гура Галбеней Чимишлийского района 61 семья, чье существование зависит от домашнего крупнорогатого скота, собрались в примэрии, чтобы получить корм от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии